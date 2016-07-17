Уряд США розгляне запит Туреччини на екстрадицію Гюлена

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Stratfor з посиланням на АР.

Керрі заявив, що якщо Туреччина надасть докази провини, влада США проведе розслідування і прийме відповідне судове рішення.

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Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спроби перевороту в країні звернувся до президента США. Він закликав Обаму або депортувати з США Фетхуллаха Гюлена, або видати його Туреччині.