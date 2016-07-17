Уряд США розгляне запит Туреччини на екстрадицію Гюлена
01:53, 17 липня 2016Світ
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Уряд США розгляне запит на видачу лідера турецької опозиції Фетуллаха Гюлена, який живе у добровільному вигнанні у Пенсильванії, якщо для цього буде достатньо підстав.
REUTERS
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Stratfor з посиланням на АР.
Керрі заявив, що якщо Туреччина надасть докази провини, влада США проведе розслідування і прийме відповідне судове рішення.
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Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спроби перевороту в країні звернувся до президента США. Він закликав Обаму або депортувати з США Фетхуллаха Гюлена, або видати його Туреччині.
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