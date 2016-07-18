"Переговори заходять у глухий кут": правоохоронці допустили можливість штурму поліцейської дільниці з заручниками в Єревані

Про це йдеться в заяві Служби безпеки Вірменії, інформує "112 Україна".

Всю ніч правоохоронці вели переговори із загарбниками і зуміли звільнити ще двох заручників, проте, схоже, що переговори заходять у глухий кут.

Служба безпеки закликає скласти зброю, "поки є час і можливість".

"Правоохоронні органи вживають всі можливі і доступні засоби для мирного врегулювання ситуації, але в сформованих обставинах цього може бути не достатньо. Тому ми ще раз закликаємо членів збройних угруповань утримуватися від злочинних дій, які призводять до нових жертв та інших тяжких наслідків, і припинити збройний опір. Поки ще є час і можливість", - йдеться в повідомленні СБА.

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Правоохоронці зазначають, що життя та здоров'я заручників залишається під загрозою, оскільки загарбники мають у своєму розпорядженні великий арсенал озброєння.

Раніше повідомлялося про захоплення будівлі відділення поліції в районі Еребуні на околиці Єревана групою озброєних осіб, які вимагають звільнити учасника карабахського конфлікту, лідера радикально опозиційного Фронту громадського порятунку "Нова Вірменія" Жирайра Сефіляна, обвинуваченого в незаконному придбанні та зберіганні зброї.