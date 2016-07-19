На Тайвані автобус із туристами потрапив у ДТП й загорівся, жертвами стали 26 осіб (фото)

В результаті цього загинули 26 людей, передає ВВС.

Зазначається, що туристи прямували в аеропорт недалеко від столичного Тайбея.

За словами місцевих чиновників, у салоні автобуса перебували 24 туристи, місцевий гід і водій. Усі вони загинули.

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Наразі причина аварії невідома.

Раніше в Нігерії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса, вантажівки з цементом і бензовоза загинули щонайменше 19 осіб.