На Тайвані автобус із туристами потрапив у ДТП й загорівся, жертвами стали 26 осіб (фото)
10:49, 19 липня 2016Світ
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На Тайвані автобус з туристами з Китаю врізався у придорожній бар'єр і загорівся.
В результаті цього загинули 26 людей, передає ВВС.
Зазначається, що туристи прямували в аеропорт недалеко від столичного Тайбея.
За словами місцевих чиновників, у салоні автобуса перебували 24 туристи, місцевий гід і водій. Усі вони загинули.
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Наразі причина аварії невідома.
Раніше в Нігерії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса, вантажівки з цементом і бензовоза загинули щонайменше 19 осіб.
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