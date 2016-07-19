Екс-глава ВПС Туреччини Озтюрк не визнавав себе винним в організації путчу - ЗМІ

Незабаром після цього Анатолійське агентство опублікувало повідомлення про те, що екс-головнокомандувач ВПС Туреччини не визнав себе винним, передає Ліга.Новости.

"Не я планував, керував і здійснював переворот 15 липня. Хто це робив, я не знаю", - наводить джерело слова Озтюрка.

Затриманий 17 липня і пізніше арештований генерал заявив, що на авіабазу Акинджи в день перевороту він потрапив "випадково", а про те, що в країні відбувається спроба захоплення влади, "дізнався по ТБ". Згадана база, як стверджує влада, була штабом заколотників.

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Озтюрк також припустив, що ініціатори путчу можуть бути не в Туреччині, а за її межами. Таким зовнішнім агентам, за його словами, "потрібна слабка Туреччина". Екс-глава ВПС Туреччини висловив думку, що обвинувачений Анкарою в організації перевороту імам Фетхуллах Гюлен, що проживає в США, недостатньо впливовий, щоб влаштувати путч.

18 липня Анадолу повідомило, що колишній головнокомандувач ВПС Туреччини генерал Акін Озтюрк заявив, що він визнає себе винним в організації перевороту в країні.