У Сирії біля Голанських висот прогриміли два вибухи

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила про два потужних вибухи біля акімату в столиці сирійській провінції ель-Кунейтра, місті Мадінат ель-Баатхе. Представники сирійської опозиції стверджують, що удар завдав ізраїльський літак, в той же час бойовики "Хезболли" звинувачують у ракетний удар пов'язаних з Аль-Каїдою терористів. Про це пише Reuters.

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Неясно, що саме було метою удару. Повстанці заявили, що ліванське угрупування "Хезболла", яке в 2006 році вступило з Ізраїлем у війну яка тривала місяць, також там присутнє. Однак угруповання повідомило, що вибухи поблизу Голан сталися в результаті ракетного обстрілу бойовиками з "Фронту ан-Нусра" - мішені, поряд з "Ісламським державою" - для ВПС Росії і США.

Місто утримують сирійські урядові сили, серед яких є бойовики "Хезболли". Також у регіоні діють угруповання підтримуваної США сирійської опозиції, "Фронт Ан-Нусра" і бойовики, які присягнули на вірність "Ісламській державі".

Ізраїль захопив сирійські Голани в результаті Шестиденної війни з арабськими країнами в 1967 році. ООН не визнала анексію.

У свою чергу, Ізраїль неодноразово бомбардував Сирію, пояснюючи прагненням запобігти передачу зброї "Хезболлі" і тим, що він називав спробою сирійської армії "створити другий терористичний фронт проти нас на Голанських висотах".