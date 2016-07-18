Росія випробувала у Сирії дрони на водневому паливі

"Ті безпілотні літальні апарати, які застосовувалися в Сирії, не всі, але їх було досить багато, літали на водневому паливі. Тобто вони можуть досить довго триматися в повітрі, постійно виробляючи водень, даючи можливість двигуну поповнювати енергію", - розповів представник оборонної промисловості РИА Новости.

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В даний момент, за словами джерела, безпілотники цього типу, що пройшли випробування в умовах спекотного клімату і піщаних бур, повернуті в Росію.

Про створення в Росії безпілотників на воднево-повітряних паливних елементах стало відомо в серпні 2015 року.