Росія випробувала у Сирії дрони на водневому паливі
18:08, 18 липня 2016Світ
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Російські військові випробували в Сирії нові безпілотники на водневому паливі.
REUTERS
"Ті безпілотні літальні апарати, які застосовувалися в Сирії, не всі, але їх було досить багато, літали на водневому паливі. Тобто вони можуть досить довго триматися в повітрі, постійно виробляючи водень, даючи можливість двигуну поповнювати енергію", - розповів представник оборонної промисловості РИА Новости.
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В даний момент, за словами джерела, безпілотники цього типу, що пройшли випробування в умовах спекотного клімату і піщаних бур, повернуті в Росію.
Про створення в Росії безпілотників на воднево-повітряних паливних елементах стало відомо в серпні 2015 року.
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