Ураган "Айк" досяг Багамів і зруйнував 80% будинків на острові Гранд-Терк

Тропічний ураган "Айк", сила якого становить 4 бали за шкалою Саффіра-Сімпсона, досяг 7 вересня південної частини Багамів і зруйнував 80 відсотків будинків на острові Гранд-Терк, найбільшому з групи островів Теркс і Кайкос, що належать Великобританії.

Відомості про жертви поки не надходили. Вранці за місцевим часом сила вітру в епіцентрі урагану досягала 215 кілометрів на годину, при цьому "Айк" рухався зі швидкістю 24 кілометри на годину у напрямку Куби, повідомляє Associated Press.

За прогнозами синоптиків, висота хвиль, які нажене "Айк" на острови, досягатиме близько 5,5 метрів.

"Айк" зачепив також південний край Багамських островів, зокрема Великий Інагуа, і Гаїті. До вечора неділі, 7 вересня, ураган досягне східної частини Куби, а до центральної частини острова він дістанеться у понеділок, 8 вересня.

Два попередні урагани - "Густав" і "Ханна" - завдали великих збитків Гаїті, де загинули, принаймні, 136 осіб, і Кубі. Гавана вже звернулася до США з проханням послабити ембарго проти острова.