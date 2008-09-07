Канадському прем'єрові набридла нестійка ситуація в парламенті

У Канаді пройдуть дострокові вибори до парламенту. Прем`єр-міністр країни Стівен Харпер в неділю, як і очікувалося, виступив із спеціальною заявою, в якій ідеться про розпуск парламенту. Дата позачергових виборів призначена на 14 жовтня 2008 р., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

С.Харпер вже виконав необхідні формальності і попросив генерал-губернатор Канади Мішель Жан про розпуск законодавчих зборів. Генерал-губернатор є представником королеви Єлизавети II - формального очільника Канади.

Уряд С.Харпера прийшов до влади 2006 р. після 13 років правління Ліберальної партії. Водночас консерватори не змогли утворити парламентську більшість і впродовж останнього року мусили боротися з сильним тиском з боку опозиції.

На майбутніх виборах Консервативна партія сподівається здобути тверду парламентську більшість - для цього партії С.Харпера треба одержати за підсумками голосування хоча б 155 місць. У нинішньому парламенті консерватори займали 127 крісел.

За даними соціологічного опитування, половина канадців вважає С.Харпера найбільш відповідним діячем для поста прем`єр-міністра. Як зазначають соціологи, якщо майбутня виборча кампанія перетвориться на референдум з питання про те, хто найкращим чином виконуватиме обов`язки прем`єра, то С.Харпер вже нині має солідну перевагу.