Заарештовані 12 пасажирів лайнера США

Дванадцять пасажирів літака американської авіакомпанії Northwest Airlines, який після вильоту з Амстердама повернувся до аеропорту у супроводі винищувачів нідерландських ВВС, були арештовані поліцією, повідомляє інформагентство ANP.

Лайнер вилетів в середу вдень з аеропорту "Шипол" до Індії, проте, бувши вже в повітряному просторі Німеччини, розвернувся після того, як поведінка деяких пасажирів викликала у пілота підозру. Літак змінив курс і повернувся до Амстердама у супроводі двох винищувачів F-16.

Офіційні представники поліції поки що утримуються від коментарів. Проте представник антитерористичного підрозділу голландської поліції повідомила, що рівень терористичної загрози в аеропорту не змінювався.

РІА "Новости"