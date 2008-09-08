До Цхінвалі з Придністров'я вирушила друга бригада будівельників
23:20, 08 вересня 2008Світ
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ПМР готова брати на лікування і навчання
Друга бригада будівельників з Придністров`я в кількості 30 осіб вирушила до Південної Осетії для надання допомоги у відновленні Цхінвалі та інших населених пунктів, зруйнованих в результаті війни. За словами віце-президента Торговельно-промислової палати Придністров`я Юрія Ганіна, перша бригада вже відбудовує Палац культури профспілок у Цхінвалі.
Ю.Ганін повідомив, що Придністров`я готове прийняти на своїх базах відпочинку до 200 осіб з Південної Осетії. Всі витрати з їх проживання придністровська сторона візьме на себе. Лікувальні установи республіки готові прийняти до 100 осіб, навчальні заклади - близько 100 школярів і 50 студентів.
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