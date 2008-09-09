Саркозі провів переговори з Медведєвим по Грузії

Ніколя Саркозі - президент Франції, яка нині головує в ЄС, провів переговори з російським президентом Дмитром Медведєвим.

Як передає Німецька хвиля, Росія пообіцяла за місяць повністю вивести свої війська з зон довкола Південної Осетії та Абхазії на ті позиції, де вони перебували до початку війни. Про це повідомив Ніколя Саркозі після переговорів з Дмитром Медведєвим. Російський президент у свою чергу пояснив, що ЄС гарантує відсутність грузинської агресії в регіоні.

Саркозі наголосив, що ЄС засуджує визнання незалежності самопроголошених республік Абхазія та Південна Осетія з боку Росії. Водночас Медведєв заявив, що Росія не змінить свого рішення. "Цей вибір є остаточним і безповоротним", відзначив російський президент. За його словами, процес визнання буде набирати обертів, а в який момент до цього процесу приєднаються країни Євросоюзу - залежить від їхньої позиції.

Саркозі повідомив, що до першого жовтня ЄС відрядить до Грузії 200 спостерігачів для нагляду за дотриманням миру. Однак, раніше у понеділок вранці, російський МЗС заявив, що вважає недоцільним відрядження до Грузії місії спостерігачів від ЄС. «Це призведе до надмірної фрагментації міжнародних зусиль, які сьогодні вже фактично реалізуються ООН та ОБСЄ», заявляв офіційний представник МЗС РФ.

Від вирішення кавказького конфлікту залежать майбутні відносини ЄС з Росією. За підсумками нещодавнього екстреного саміту ЄС, переговори стосовно нової угоди про партнерство будуть призупинені доти, доки Москва не виведе своїх військових з грузинської території.