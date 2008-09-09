Саркозі погрожував вийти з переговорів і залишити Москву

Президент Франції Ніколя Саркозі в якийсь момент дискусії по Грузії в Москві пригрозив вийти з переговорів і поїхати з російської столиці без домовленостей. Про це розповів один з членів французької делегації, присутній у понеділок на зустрічі, передає Reuters.

За словами представника французького президента, що побажав залишитися неназваним, в переговорах, що тривали чотири години, було декілька "дуже напружених моментів", коли доля угоди була не зрозумілою. У один з таких моментів, коли президента РФ Дмитра Медведєва не було поряд, виникли розбіжності з приводу пункту про повернення військ на передконфліктні позиції, і Саркозі встав і оголосив, що йде.

Переговори повернулися в спокійне русло після втручання Медведєва, вказав представник французької делегації. Російський президент попросив учасників переговорів заспокоїтися і привів сторони до компромісу, "навіть не подзвонивши (прем`єр-міністрові РФ) Володимиру Путіну", поділилося джерело.

Нагадаємо, 8 вересня Саркозі відвідав Москву з візитом, направленим на підтримку процесу врегулювання грузино-осетинського конфлікту. За підсумками переговорів президент РФ і президент Франції повідомили про додаткові пункти до раніше прийнятого плану врегулювання ("плану Медведєва - Саркозі"). Росія одержала гарантії з боку Євросоюзу і з боку Франції як головуючої в Євросоюзі країни про незастосування сили грузинською стороною.

За словами Медведєва, виведення російських миротворчих сил п`яти постів по лінії від Поті до Сенакі включно здійснюватиметься протягом семи днів, зважаючи на підписання 8 вересня документів з юридичними зобов`язаннями з гарантіями незастосування сили. Повне виведення російських миротворців із зон, прилеглих до Південної Осетії і Абхазії, на лінію, передуючу початку бойових дій, буде здійснено протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включаючи не менше 200 спостерігачів від Євросоюзу, не пізніше 1 жовтень 2008р.

Також досягнута домовленість про початок 15 жовтня 2008г. у Женеві міжнародної дискусії щодо ситуації навколо Південної Осетії і Абхазії.

РБК