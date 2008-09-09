В аварії на Уралі постраждали зірки російського кіно

У Свердловській області перекинувся автобус з відомими артистами. У нім їхали Івар Калниньш, Олена Корікова, Тетяна Арнтгольц, Дмитро Ісаєв, всього 12 осіб. Дев`ятеро з них постраждали, у сімох струс мозку, один потерпілий доставлений до лікарні. Популярні артисти гастролювали на Уралі з постановкою "Сказки старого Арбата".

Эхо Москвы