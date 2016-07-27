Творців Pokemon Go попросили не пускати покемонів на АЕС Фукусіму

Як написала у своєму зверненні TEPCO, компанія виявила щонайменше одного покемона на одному з трьох своїх об'єктів і побоюється, що гравці можуть піддати себе небезпеці через пошук віртуальних істот, передає Бі-бі-сі.

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У TEPCO не уточнили, на який саме з її АЕС, в число яких входить і зруйнована землетрусом і цунамі станція "Фукусіма-1", з'явився покемон. У компанії пояснили це турботою про безпеку.

Обґрунтовуючи необхідність прибрати покемонів, в TEPCO також послалися на випадки в США, коли гравці незаконно проходили на територію атомних електростанцій в пошуку покемонів.

Раніше 23 компанії-оператори японських залізниць також попросили творців гри обмежити появу покемонів на платформах та коліях, побоюючись зростання числа нещасних випадків.

Niantic обіцяла модифікувати гру, якщо компанія виявить проблеми.

Нагадаємо, шестиреакторна АЕС "Фукусіма-1" була частково зруйнована внаслідок потужного землетрусу, що стався 11 березня 2011 року, і цунамі. Тоді вибухи, викликані збоєм в системі охолодження, пошкодили чотири з шести реакторів. В даний час на станції періодично відбуваються випадки витоку забрудненої радіацією води.