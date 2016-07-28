Вибори в США: Демократична партія затвердила напарника Клінтон

Про це повідомляє Washington Times.

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Тім Кейн став єдиним претендентом на цю посаду. Голова з'їзду Маршия Фудж зазначила, що партія готова визнати рішення про затвердження кандидатури Кейна одноголосно.

Раніше Берні Сандерс, який вийшов з президентської гонки, піддав критиці кандидата в президенти США Хіларі Клінтон за вибір Тіма Кейна як ймовірного віце-президента.