Вибори в США: Демократична партія затвердила напарника Клінтон
03:55, 28 липня 2016Світ
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Демократична партія США офіційно затвердила кандидатуру Тіма Кейна кандидатом на пост віце-президента.
REUTERS
Про це повідомляє Washington Times.
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Тім Кейн став єдиним претендентом на цю посаду. Голова з'їзду Маршия Фудж зазначила, що партія готова визнати рішення про затвердження кандидатури Кейна одноголосно.
Раніше Берні Сандерс, який вийшов з президентської гонки, піддав критиці кандидата в президенти США Хіларі Клінтон за вибір Тіма Кейна як ймовірного віце-президента.
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