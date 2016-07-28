В розвідці США припускають, що "російський слід" хакери навмисно залишили під час крадіжки листів демократів

Про це розповіли Reuters три чиновника з американської розвідки, які говорили на умовах анонімності, пише РБК.

Чиновники відзначили, що нинішня хакерська атака була менш складною, ніж інші. За словами одного співрозмовника агентства, хакери могли навмисно використовувати деякі кириличні символи в даних і спеціально не працювати під час релігійних чи державних свят в Росії.

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«Ці хлопці були або неймовірно неакуратні, тоді в такому випадку незрозуміло, як вони могли піти так далеко, не будучи виявленими, або ж вони хотіли показати нам, що вони росіяни», - сказав один чиновник.

Приватні експерти з сектора кібербезпеки погодилися з тим, що є якісь докази причетності до атаки російських хакерів. При цьому вони відкинули припущення, що хакери могли навмисно залишати «російський слід».

Один з експертів відзначив, що зазвичай російських зломщиків виявити складніше, ніж хакерів з Китаю. При цьому, як пише Reuters, в останні два роки російські хакери «стали більш агресивні», при цьому їх стало легше виявити, особливо якщо вони намагаються зробити роботу в короткі терміни.