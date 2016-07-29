У 3000 турецьких суддів і прокурорів конфіскують усе майно і банківські рахунки

Про це повідомиляє агенція Anadolu. Судді підозрюються у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого турецька влада вважає натхненником перевороту.

Згідно з даними міністерства закордонних справ, на сьогоднішній день попередньо ув'язнили 1600 суддів та прокурорів.

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Масштабні "зачистки" з боку турецької влади торкнулися й бізнесу. Так, 29 липня слідчі затримали трьох керівників холдингу Boydak. Згідно з повідомленням керівник компанії Мустафа Боїдак був затриманий у розташованому в центральній частині країни місті Кайсері. Разом з ним арештували двох інших членів керівної ланки холдингу.

Крім того, видано ордери на арешт колишнього керівника холдингу Хаджі Боїдака, а також двох членів наглядової ради компанії. Згідно з повідомленням агенції, слідчі дії щодо керівництва компанії проводяться в зв'язку з фінансовою діяльністю руху "Хізмет" Фетхуллаха Гюлена.

Холдинг Boydak працює в енергетиці та фінансовому секторі й володіє відомими мебельними брендами Istikbal та Bellona.

Як повідомлялося, сам Гюлен вкотре заперечив свою причетність до спроби заколоту. Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, яке вийшло 29 липня.