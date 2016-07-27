Проповідник Гюлен засудив дії турецьких заколотників

Про це йдеться у публікації Гюлена, яка оприлюднена на його персональному сайті.

"Я гостро засуджую спробу військового перевороту, яка сталася цього місяця в Туреччині. Уряд має обиратися через демократичні, чесні вибори, ніяким чином не застосовуючи сили. Я молюся за Туреччину, за турецький народ, за всіх, хто перебуває на території Туреччини, аби ситуація вирішилася якомога скоріше і максимально мирним шляхом", - йдеться у його публікації.

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"Незважаючи на те, що я виступаю однозначно проти таких форм вирішення питань, як військовий переворот, президент Туреччини Тайіп Ердоган негайно звинуватив мене в організації путчу. Він зажадав, щоб Сполучені Штати екстрадували мене з будинку у Пенсільванії, де я живу у добровільному вигнанні з 1999 року", - заявив Гюлен.

Турецький проповідник заявив, що дотримується філософії плюралістичного ісламу, який сповідує служіння людині, незалежно від її віросповідання. За його словами, це абсолютно протилежна до збройного повстання філософія життя.

Він зауважив, що упродовж його сорокарічної діяльності деякі люди надихнулися його ідеями. Цих людей умовно називають представниками руху «Хізмет» (служіння). Гюлен запевняє, що цей рух виступає проти екстремістського насильства.

"Звинувачення пана Ердогана не є новиною для мене. Ні те, що він про мене говорить, ні те, що він систематично і навіть небезпечно прагне одноосібної влади. Як і багато турецьких громадян, учасники руху «Хізмет» підтримали ранні зусилля пана Ердогана стосовно демократизації Туреччини і виконання вимог для вступу у ЄС. Але ми не промовчали, коли його демократичність перетворилася на деспотизм", - заявив проповідник.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули більш як 260 людей.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення, і натомість висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.