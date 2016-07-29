У Сирії розбомбили пологовий будинок, є жертви - ВВС (фото)

20:10, 29 липня 2016
Світ
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Авіаудар був нанесений по пологовому будинку на підконтрольній сирійським повстанцям території.

@KreaseChan

У сирійському Ідлібі під бомбардування потрапив пологовий будинок, з якими співробітничає міжнародна благодійна організація Save the Children. Про це з посиланням на представників цієї організації повідомляє Російська служба ВВС.

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В організації зазначають, що удар був спрямований саме на пологовий будинок. Снаряд впав на вхід у госпіталь. За непідтвердженими даними, в результаті авіаудару постраждали пацієнти і співробітники пологового будинку.

За даними Save the Children, це найбільший пологовий будинок у цьому районі Сирії, там приймають понад 300 пологів на день.

Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини зазначає, що пологовий будинок знаходиться на підконтрольній сирійській опозиції території. Крім нього постраждала також будівля цивільної оборони.

Правозахисники повідомляють, що в інших районах провінції Ідліб внаслідок бомбардувань сьогодні загинули не менше п'яти осіб, серйозно поранені 25.

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