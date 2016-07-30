Штаб Клінтон атакували імовірно російські хакери - The New York Times

Про це The New York Times повідомив чиновник з федеральних правоохоронних органів.

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Це вже третя атака на сервери демократичної партії. На початку цього тижня хакери атакували сервери Національного комітету Демократичної партії.

У заяві штабу Клінтон було сказано, що хакери отримали доступ до програми аналізу даних. При цьому внутрішні комп'ютерні системи розкриті не були.

Раніше про атаки на штаб Клінтон повідомили джерела Reuters. За даними джерела, цього разу хакери зламали сервер передвиборного штабу. Згідно з даними проведеної експертами перевірки, хакери, ймовірно, не змогли отримати доступ до внутрішніх систем нацкомітету Демократичної партії.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в інтерв'ю NBC президент США Барак Обама не виключив, що Росія буде намагатися впливати на процес майбутніх виборів нового американського президента. Відповідаючи на питання про кремлівський вплив на хід виборів, Обама відповів, що це "можливо".