Хакери атакували мережу передвиборного штабу Клінтон

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

За даними джерела, в цей раз хакери зламали сервер передвиборного штабу кандидата в президенти Хілларі Клінтон.

У штабі клінтон підтвердили факт хакерського злому.

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Згідно з даними проведеної експертами перевірки, хакери, ймовірно, не змогли отримати доступ до внутрішніх систем нацкомітету Демократичної партії.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в інтерв'ю NBC президент США Барак Обама не виключив, що Росія буде намагатися впливати на процес майбутніх виборів нового американського президента. Відповідаючи на питання про кремлівський вплив на хід виборів президента США, Обама відповів, що "можливо".