Трамп уточнив позицію щодо окупованого Криму: "Росія вже у Криму"

21:45, 01 серпня 2016
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп уточнив свою позицію щодо окупованого Росією Криму.

REUTERS

Про це він написав в "Твіттері". "Коли я сказав в інтерв'ю, що Путін "не збирається йти в Україну, запишіть це", я мав на увазі, якщо я буду президентом. (Росія) вже у Криму. Тому, з усією жорсткою розмовою Обами стосовно Росії та України, вони вже взяли Крим та продовжують наступ. Саме це я сказав", - заявив Трамп.

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У відповідь на це уточнення міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter написав: "Тепер розраховуємо на жорсткі дії, щоб зупинити і розвернути агресію РФ, звісно ж, у тому числі в Криму", - заявив Клімкін.

"Жорсткі дії на основі двопартійного консенсусу обох головних політичних сил США. Який був, є і буде", - додав голова українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що мешканцям окупованого Криму Росія більше до вподоби.

Також він заявляв, що готовий розглянути визнання окупованого Криму російською територією.

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