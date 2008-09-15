Пілот Боїнга, який зазнав аварії, поводився неадекватно - ЗМІ

Щодо можливих причин катастрофи "Боїнга 737" було висунуто відразу 10 версій. При цьому слідством допускалися такі припущення, як відмова техніки і помилка при пілотуванні, але не виключалася і версія теракту.

Пояснювався такий розкид версій, за попередньою інформацією, даними про дивну поведінку пілотів літака при посадці, пише сьогодні видання "Время новостей".

Так, керівник польотів пермського аеропорту Ірек Бікбов напередодні повідомив журналістів, що в останні хвилини екіпаж нібито неадекватно реагував на команди диспетчерів, виконуючи команди точно навпаки.

З першого заходу екіпаж не зміг посадити літак. За даними офіційного представника "Аерофлоту", диспетчер відправив лайнер на друге коло, під час якого і сталася катастрофа. О 5:10 (за місцевим часом) літак зник з екранів радарів, і одночасно урвався радіозв`язок з ним. Практично відразу з вежі аеропорту, з якої видно майже все місто, помітили потужний спалах. Опісля декілька хвилин в МНС надійшов дзвінок про падіння літака в Індустріальному районі Пермі.

За словами І.Бікбова, команду заходити на другий круг командир екіпажа літака одержав після того, як лайнер несподівано замість зниження став набирати висоту. Координати борту були послідовно зафіксовані спочатку на висоті 1800 метрів, потім на висоті 600 метрів - лайнер планово знижувався; проте потім він раптом різко піднявся до 900 метрів. На запит диспетчера з проханням підтвердити висоту 900 метрів командир "Боїнга" нібито відповів, що продовжує знижуватися. Але за цей час, згідно свідченням наземних радарів, літак встиг піднятися до 1200 метрів. Посадка з такої висоти вже була неможлива, і диспетчер дав команду заходити на друге коло.

При цьому на запитання І.Бікбова, чи все нормально на борту, пілот відповів ствердно. Далі екіпаж продовжував по-своєму інтерпретувати вказівки диспетчера. Так, замість правого розвороту лайнер виконав лівий і потім знов почав зниження. У цей момент і відбулася катастрофа.

Нагадаємо, в результаті інциденту загинули 88 осіб, зокрема 7 дітей, 18 іноземних громадян (5 українців), а також 6 членів екіпажа. Серед загиблих - радник президента РФ з козацтва Герой Росії Геннадій Трошев.

Сьогоднішній день оголошений в Пермському краю днем жалоби за загиблими.

РБК