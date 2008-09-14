Серед загиблих в авіакатастрофі Boeing-737 у Пермі 5 громадян України

Серед загиблих в авіакатастрофі Boeing-737 у Пермі були іноземні громадяни. Про це повідомляє прес-служба "Аерофлоту". Зокрема, 9 громадян Азербайджану, 5 - України (список) , по одному - Франції, Швейцарії, Латвії, США, Німеччини, Туреччини й Італії.

Згідно з повідомленням авіакомпанії, на борту літака Boeing-737 були 82 пасажири, зокрема 7 дітей, 6 членів екіпажа з Архангельська. Раніше повідомлялося за даними слідчого управління Слідчого комітету при прокуратурі РФ, що в результаті аварії загинули 90 осіб.

На місці події проводяться аварійно-рятівні роботи. В "Аерофлоті" створений оперативний штаб з ліквідації наслідків аварії.

Також компанія повідомила технічні дані літака, що розбився: рік випуску - вересень 1992 р., 10/12 місць - бізнес-клас, 98 - економічного класу. Судно було узяте в оренду на період з 28 липня 2008 р. по 21 березня 2013 р. Попередній експлуатант - Xiamen Airlines (Китай), лізингодавець - Pinewatch Limited.

Рейс 821 "Москва-Перм" виконувався дочірньою компанією "Аерофлоту" - "Аерофлот Норд". Літак вилетів з Москви о 01:10 мск і за дві години, при заході на посадку, на висоті 1500 м із ним зник зв`язок. За даними МНС, при падінні літак вдарився об землю і спалахнув. Літак Boeing-737 впав на під`їзні залізничні шляхи. Уламки літака розкидані в радіусі 4 км.