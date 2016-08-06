Щонайменше 10 цивільних підірвалися на бомбі в Афганістані

За повідомленням речника провінції, родина із 5 осіб загинула, коли їхній автомобіль наїхав на бомбу, закладену на узбіччі. Ще п’ять людей загинули, коли їхній трактор наїхав на бомбу, передає Радіо Свобода.

Обидві бомби були закладені у районі Чамкані у провінції Пакія.

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Місцева влада звинувачення покладає на угруповання «Талібан».

В ООН заявляють, що таліби відповідальні за більшість випадків загибелі та поранень серед цивільних.

За оцінками ООН понад 1 тисяча 600 цивільний загинули в Афганістані у першому півріччі 2016 року.