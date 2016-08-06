Щонайменше 10 цивільних підірвалися на бомбі в Афганістані
00:51, 06 серпня 2016Світ
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Влада Афганістану повідомляє про загибель 5 серпня щонайменше 10 цивільних у результаті двох вибухів у східній провінції Пактія.
REUTERS
За повідомленням речника провінції, родина із 5 осіб загинула, коли їхній автомобіль наїхав на бомбу, закладену на узбіччі. Ще п’ять людей загинули, коли їхній трактор наїхав на бомбу, передає Радіо Свобода.
Обидві бомби були закладені у районі Чамкані у провінції Пакія.
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Місцева влада звинувачення покладає на угруповання «Талібан».
В ООН заявляють, що таліби відповідальні за більшість випадків загибелі та поранень серед цивільних.
За оцінками ООН понад 1 тисяча 600 цивільний загинули в Афганістані у першому півріччі 2016 року.
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