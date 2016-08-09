Понад 90 людей були вбиті в ході протестів в Ефіопії - ЗМІ
Понад 90 людей загинули в двох регіонах Ефіопії в ході протестів на минулих вихідних.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих жителів і представників опозиції.
"Понад 90 осіб були застрелені силами безпеки в ході протестів в ефіопських регіонах Оромія і Амхара на вихідних", – йдеться в повідомленні.
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Люди вийшли на демонстрації на знак протесту проти планів влади реквізувати їх землі. Вони проголошували антиурядові гасла, розмахували прапорами. Також звучали вимоги випустити з в'язниць опозиційних політиків.
Стрілянину по демонстрантах здійснювали солдати і поліцейські. За словами очевидців, місцеві лікарні переповнені загиблими і пораненими.
Влада Ефіопії поки не прокоментувала ситуацію. Тим часом, США та правозахисна організація Amnesty International висловила стурбованість і обурення жорстокими діями влади Ефіопії.