У Китаї скляні двері магазину впали на голову хлопчику (відео)
03:19, 09 серпня 2016Світ
519 0
У китайському місті Гуанчжоу скляні двері магазину впали на голову хлопчику і розбилися.
Скляні двері магазину впали на голову хлопчику / dailymail.co.uk
Моторошні кадри цього інциденту потрапили до Інтернету, передає Daily Mail.
На відеозапису видно, як двоє хлопчиків стояли біля входу у магазин. У цей час ще один хлопець виходив із магазину і штовхнув скляні двері, щоб відкрити їх. При цому, вони впали на голову одному з хлопців, які стояли на вулиці.
Читайте такожУ парку біля підніжжя Великої китайської стіни амурський тигр убив туристку
За даними місцевих ЗМІ, постраждалому хлопцю лікарі наклали на голову шість швів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter