У Китаї скляні двері магазину впали на голову хлопчику (відео)

Моторошні кадри цього інциденту потрапили до Інтернету, передає Daily Mail.

На відеозапису видно, як двоє хлопчиків стояли біля входу у магазин. У цей час ще один хлопець виходив із магазину і штовхнув скляні двері, щоб відкрити їх. При цому, вони впали на голову одному з хлопців, які стояли на вулиці.

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За даними місцевих ЗМІ, постраждалому хлопцю лікарі наклали на голову шість швів.