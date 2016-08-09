Перехоплення російського літака винищувачами F-16 у Польщі: пілотові РФ висунули обвинувачення

Пілот РФ порушив зону, де діяв особливий режим з обмеженням польотів у зв'язку з проведенням Всесвітніх днів католицької молоді, передає ТАСС.

"8 серпня прокурор представив 46-річному росіянину звинувачення у скоєнні злочину, який полягає у порушенні норм Повітряного кодексу", - зазначив представник прокуратури, наголосивши, що "здійснюючи політ з Моравске-Тршебова (Чехія) в Радом (Польща), він порушив зону, де діяв режим обмеження польотів", а також не надав плану польоту.

Також росіянина допитали як підозрюваного і він не визнав своєї провини. "Одночасно підозрюваний подав запит про винесення йому вироку і затвердження штрафу в розмірі 9 тис. злотих ($2,3 тис.). Слухання відбулося за участю адвоката і перекладача", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМіноборони Польщі повідомило про перехоплення літака з РФ, в повітря були підняті винищувачі F-16 - ЗМІ

Найближчим часом прокурор прийме рішення з цього питання. Розгляд може тривати близько місяця.

"Підозрюваного ніхто не затримував. Він на волі й бере участь у змаганнях (чемпіонат світу з літакового спорту в Радомі). Залишити Польщу він може в будь-який час. Можливий судовий розгляд може відбутися без його участі", - зазначив співрозмовник агентства.

Росіянину за злочин, згідно з польським законодавством, загрожує позбавленням волі строком до п'яти років. Це покарання може бути замінене штрафом.

1 серпня Міноборони Польщі повідомило про перехоплення літака з РФ, в повітря були підняті винищувачі F-16.