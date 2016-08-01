Перехоплення російського літака винищувачами F-16 у Польщі: ЗМІ розповіли подробиці інциденту

Інцидент стався ще 29 липня, передає польський телеканал TVN24.

Зазначається, що пілоти ВПС Польщі змусили російський літак змінити курс, супроводивши його до аеродрому в Радомі. Також повідомляється, що через святкування Всесвітнього дня молоді заборонені будь-які польоти в радіусі 100 км від Кракова.

Як стало відомо пізніше, пілот-росіянин летів на чемпіонат світу з вищого пілотажу у Радомі, однак не повідомив про маршрут заздалегідь, тому й потрапив у безполітну зону.

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У свою чергу директор аероклубу в Радомі Щепановські розповів, що російського пілота вже відпустили. "Нічого серйозного не сталося. Він (російський пілот - Ред.) вже з нами", - зазначив він.

Раніше Міноборони Польщі повідомило про перехоплення літака з РФ, в повітря були підняті винищувачі F-16.