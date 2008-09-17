Війна в Грузії змусила Європу згадати про африканський газ

Європейський Союз надав підтримку в 15 млрд. євро Нігерії на Транс-Сахарський газопровід.

Про це пише сьогодні британська газета “The Financial Times”.

За даними видання, рішення про підтримку Нігерії стало відповіддю на наміри російського “Газпрому” отримати доступ до нігерійських запасів газу як частини стратегії посилення свого впливу на постачання газу до Європи.

Раніше у вересні, повідомляє видання, “Газпром” також пообіцяв підтримку у будівництві газопроводу довжиною в 4300 км, підписавши у Москві Меморандум про взаєморозуміння з державною нігерійською національною нафтовою корпорацією про співпрацю в розробці газових родовищ, видобутку газу та транспортуванні.

“The Financial Times” повідомляє, що комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС, який відвідав минулого тижня Нігерію, визнав, що європейські уряди не поспішали з підтримкою Транс-Сахарського газопроводу в минулому, однак висловив переконання, що після грузинського конфлікту ситуація зміниться.

“У ЄС, зокрема, після Грузії, також великий попит від країн-членів на диверсифікацію, реальну диверсифікацію постачання”, - заявив А.ПІБАЛГС кореспонденту газети після зустрічей з властями Нігерії в Абуджі.

“Уряди ЄС однозначно стурбовані занадто сильною залежністю від Росії”, - додав комісар.

Комісар також зазначив, що Євросоюз готовий допомогти у здійсненні техніко-економічного обґрунтування, на що може виділити кошти Європейський інвестиційний банк.

А.ПІБАЛГС також розвіяв чутки про те, що “Газпром” може отримати домінуючу позицію у Нігерії, оскільки, за його словами, більшість газових запасів країни уже перебувають під контролем спільних підприємств західних компаній та Нігерійської національної нафтової корпорації.

Транс-Сахарський газопровід може постачати 20 млрд. кубометрів газу на рік в Європу з 2016 року.

На сьогодні ЄС щорічно споживає близько 300 млрд. кубометрів газу на рік. Ця цифра до 2030 року, за оцінками експертів, може подвоїтися.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні 1 вересня цього року, в ході якого розглядала ситуацію в Грузії, ухвалила висновки, в яких дійшла висновку про необхідність посилення диверсифікації постачання енергоресурсів до Євросоюзу.