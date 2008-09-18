Дохідність держпаперів США опустилася до рівня часів Другої світової

Дохідність тримісячних держоблігацій США впала вчора майже до рівня часів Другої світової війни. Обвал фондового ринку примусив інвесторів шукати надійніші вкладання, повідомляє агентство Bloomberg.

Ставка за тримісячними держоблігаціями опустилася до 0,02% на побоюваннях подальших втрат на фінансовому ринку у зв`язку з обговоренням злиття Morgan Stanley і Wachovia Corp. і поглинанням Lloyds TSB Group Plc британського іпотечного гіганта HBOS Plc.

Вже другий день підряд РТС і ММВБ вдень припиняли торги. Експерти кажутть, що такого масштабного колапсу в світовій практиці не було вже давно.

На межі краху зараз знаходиться найбільша страхова компанія США «AIG», від якої в безпосередній залежності знаходяться найбільші банки світу.

Полит.ру