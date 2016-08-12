У Таїланді відбулася друга серія вибухів (фото)

Як повідомляє РБК з посиланням на видання Straits Times, кілька вибухів сталися всього через кілька годин після першої серії вибухів на курорті Хуа Хін.

В Сурат Тхані бомба була закладена в квіткову клумбу перед відділенням поліції. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще одна була поранена.

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Два вибухи прогриміли і на острові Пхукет. Внаслідок там отримав поранення один чоловік, національність якого не уточнюється.

Раніше в результаті подвійного вибуху у Хуа Хіне на південь від Бангкока постраждали щонайменше 19 осіб, семеро з них іноземні туристи. Як повідомляє Bangkok Post, загинула одна людина - вуличний рознощик їжі, який проїжджав повз бару, поряд з яким була закладена бомба.