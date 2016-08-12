ЗМІ: школярка, яка втекла з Лондона у Сирію, загинула

Про це Бі-бі-сі повідомив представник родини дівчини Таснім Акунджи, сказавши, що вони почули про її смерті кілька тижнів тому.

Він уточнив, що поки що інформацію про загибель Кадизи перевірити і підтвердити з незалежних джерел не представляється можливим.

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Таснім Акунджи також стверджує, що перед загибеллю дівчина виявляла бажання покинути "Ісламську державу".

Учениці однієї з лондонських шкіл Кадиза Султана, Шамима Бегум і Аміра Абас 17 лютого 2015 року сказали батькам, що пішли на прогулянку, а самі літаком вирушили до Туреччини, а звідти, ймовірно, дісталися до Ракки, головного оплоту ІД у Сирії.

Пізніше юрист, який представляє інтереси сімей дівчаток, повідомив пресі, що двоє з них вийшли заміж - але не уточнив, про кого саме йдеться.

Влада Великобританії припускає, що близько 800 громадян цієї країни приєдналися до "Ісламської держави" на території Сирії та Іраку.