На Кубі згорнули 90-метрову сигару для Фіделя Кастро

Одним із подарунків для ювіляра стала 90-метрова сигара, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

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Майстер сигарної справи Хосе Кастелар Каїро, встановив раніше кілька світових рекордів, і кілька його помічників працювали над гігантською сигарою 10 днів.

Співробітник посольства Великобританії в Гавані засвідчив довжину сигари для Фіделя Кастро і відправив дані про неї для реєстрації в "Книзі рекордів Гіннесса".

Сам Фідель Кастро кинув палити близько тридцяти років тому.