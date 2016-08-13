На Кубі згорнули 90-метрову сигару для Фіделя Кастро
03:39, 13 серпня 2016Світ
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На Кубі готуються до святкування 90-річчя Фіделя Кастро, яке він відзначає у суботу, 13 серпня.
REUTERS
Одним із подарунків для ювіляра стала 90-метрова сигара, передає DT.ua з посиланням на Reuters.
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Майстер сигарної справи Хосе Кастелар Каїро, встановив раніше кілька світових рекордів, і кілька його помічників працювали над гігантською сигарою 10 днів.
Співробітник посольства Великобританії в Гавані засвідчив довжину сигари для Фіделя Кастро і відправив дані про неї для реєстрації в "Книзі рекордів Гіннесса".
Сам Фідель Кастро кинув палити близько тридцяти років тому.
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