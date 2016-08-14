У Росії петиція про скасування скандального "пакету Ярової" набрала 100 тисяч голосів

Противники закону розмістили на сайті РОІ прохання про його скасування, передає РІА Новости.

Петиція "Скасувати закон Ярової" була розміщена на сайті РОІ 7 липня і всього за місяць набрала мінімально необхідну кількість голосів.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня Президент Росії Володимир Путін підписав пакет законопроектів, які посилять відповідальність за "злочини терористичного та екстремістського характеру".

Антитерористичні поправки пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею "Неповідомлення про злочин", а також посилити відповідальність за заклики до терористичної діяльності й виправдання тероризму в інтернеті.

Однак найбільш резонансною ініціативою стало зобов'язання для операторів стільникового зв'язку зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам.

Також поправки збільшують терміни і штрафи за кількома статтями, знижують вік відповідальності за злочини з ним до 14 років і збільшується відповідальність за заклики до терористичної діяльності й виправдання тероризму в інтернеті.