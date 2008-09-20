Російська розвідка діє на всій території Ізраїлю

Росія збирає розвіддані про Ізраїль і передає їх Сирії, яка ділиться ними з радикальним ісламським рухом "Хезболлах". Таку думку висловив голова служби інформаційної безпеки Армії оборони Ізраїлю полковник Колонел Рам Дор в інтерв`ю ізраїльським ЗМІ.

К.Рам Дор уточнив, що, за його даними, мережа російської розвідки в Ізраїлі охоплює майже всю територію країни, передає Reuters.