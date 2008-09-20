Південна Осетія відзначає 18-річчя незалежності

Південна Осетія 20 вересня відзначає 18-річчя з дня проголошення своєї незалежності.

Цього дня, 20 вересня 1990 року Рада народних депутатів Південо-Осетинської автономної області проголосила Південно-Осетинську Радянську Демократичну Республіку, також була прийнята Декларація про національний суверенітет.

Як повідомили РІА Новости в комітеті інформації і преси Південної Осетії, рано вранці у суботу на Театральній площі Цхінвалі відбудеться підняття державного прапора. Потім пройде військовий парад. Після цього президент Південної Осетії вручить іменні нагороди громадянам республіки, які особливо відзначилися за останній рік, зокрема військовослужбовцям.

Цього ж дня на Меморіальному кладовищі у дворі Цхінвальської середньої школи №5 відбудеться урочисте покладання вінків до могил жертв війни 1989-1992 років.

Крім того, у місті буде відкрита фотовиставка "Серпень 2008".

Увечері в Цхінвалі запланований концерт за участю російських зірок естради.