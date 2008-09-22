Годину тому російські бойові кораблі рушили на Америку

Загін кораблів Північного флоту Росії на чолі з важким атомним ракетним крейсером "Петро Великий" сьогодні о 10.00 (час московський) залишив головну базу флоту в Мурманську і вийшов в далекій похід до берегів Венесуели. Як повідомив РосБізнесКонсалтингу помічник головкому ВМФ РФ капітан першого рангу Віктор Дигало, під час походу, яким керує заступник командувача Північним флотом віце-адмірал Володимир Корольов, кораблі виконають ряд навчально-бойових завдань, включаючи ракетні та артилерійські стрільби. "У складі бойового загону - протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко" і кораблі супроводу", - відзначив В.Дигало.

Загін пройде більше 15 тис. морських миль, а після прибуття до берегів Венесуели візьме участь у спільних військово-морських навчаннях, під час яких будуть відпрацьовані питання взаємодії при проведенні рятувальних операцій і протидії морському тероризмові. Похід триватиме два місяці.