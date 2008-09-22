Лукашенко заявляє, що не допустить білоруського «Майдану»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що не допустить безпорядків у країні під час парламентських виборів 28 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні в Мінську на нараді про хід виборчої кампанії в країні.

«Ми не допустимо жодного неспокою ніде - ні в Мінську, ні в інших містах. Хоча, звісно, ці безпорядки можуть бути лише в Мінську, аби влаштувати показуху: «улада загнівае» і тому подібне», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Глава білоруської держави доручив правоохоронним органам забезпечити дисципліну, порядок і стабільність у країні під час виборчої кампанії. «Подивіться, вибори ще не починалися, а опозиція вже погрожує бойкотом і збирає намети для організації другого «майдану» щойно зачиняться дільниці для голосування. Ще результатів не буде, а вони вже готові влаштувати щось на зразок українського варіанту. Вони не знають, як прикрити свою безпорадність і остаточно не ганьбитися перед усім світом своїм низьким авторитетом у власній країні. Треба ж якось перед спонсорами виправдовуватись», - додав він.

Президент Білорусі наголосив, що офіційний Мінськ не обмежував час перебування спостерігачів у країні, не коригував персональні склади місій, «хоча мав на це повне право, оскільки окремим спостерігачам в`їзд до країни був закритий у зв`язку з їх безпардонною поведінкою під час попереднього перебування в нашій країні».

О.ЛУКАШЕНКО доручив Міністерству закордонних справ Білорусі забезпечити своєчасну видачу віз короткостроковим спостерігачам і представникам ЗМІ, а також оперативно акредитовувати журналістів, які мають намір висвітлювати вибори.