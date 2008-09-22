Єврокомісія задоволена рішенням уряду США
16:24, 22 вересня 2008Світ
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План стабілізації фінансових ринків
Єврокомісія в цілому вітає рішення уряду США щодо стабілізації фінансових ринків.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Йоганнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
“Комісія вітає рішення уряду США щодо стабілізації фінансових ринків”, - сказав він.
Водночас, представник Єврокомісії відмовився від будь-яких додаткових коментарів, зазначивши лише, що деталі рішення уряду США розглядаються Комісією.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на фоні фінансової кризи уряд США оголосив про надання допомоги в 700 млрд. дол. для стабілізації фінансових ринків.
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