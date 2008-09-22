Росія якось і не помітила, що Президент змінив прізвище (опитування)

Росіяни повністю схвалюють дії прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА і Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА під час конфлікту на Кавказі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані останнього соціологічного опитування, проведеного аналітичним центром "Левада-центр".

Зокрема, рейтинг схвалення діяльності Д.МЕДВЕДЄВА на сьогодні становить 83% (проти 14%), дії В.ПУТІНА на посаді прем`єр-міністра підтримують 88% опитаних росіян (проти 10%).

За останній місяць підтримка Д.МЕДВЕДЄВА з боку росіян зросла на 10% (з 73 до 83%), В.ПУТІНА на 5% (з 82% до 88%).

При цьому 28% опитаних вважають, що реальна влада в країні в руках прем`єр-міністра, і лише 16% вважають, що Росією керує Президент. 48% росіян вважають, що влада сконцентрована «рівною мірою в руках обох».

Водночас більш як половина всіх росіян - 54% - впевнені, що Д.МЕДВЕДЄВ "здебільшого продовжує політику В.ПУТІНА", 30% - «повністю продовжує політику В.ПУТІНА». 8% опитаних вважають, що Д.МЕДВЕДЄВ «поступово міняє політичний курс».