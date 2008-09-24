Росія пропонує включити в систему євробезпеки США, Китай та Індію

Росія пропонує провести загальноєвропейський безпековий самміт для визначення нової структури системи безпеки на континенті і залучити до участі в ньому США, Китай та Індію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві в ході міжнародної конференції “Безпека Південно-Східної Європи як складова європейської та глобальної безпеки” заявив радник-посланник посольства РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ.

“Ми виступаємо за те, щоб провести новий загальноєвропейський самміт (безпековий - УНІАН), тому що навіть не всі країни Європи виконують пункти положення Гельсінського заключного акта 1975 року”, - сказав В.ЛОСКУТОВ.

Він додав, що з того часу пройшло багато років, сталося багато подій, тому наразі існує нагальна потреба внесення змін до Гельсінського акта.

“Реалії після тих років змінилися і нам треба вносити корективи. Разом з усіма країнами Європи, включаючи і країни, такі могутні, як Сполучені Штати Америки, Китай, Індія, в тому контексті, який їх теж цікавить”, - зазначив радник-посланник посольства РФ.