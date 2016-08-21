Туреччина вимагає "тимчасового арешту" Гюлена в США

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, передає українська редакція "Німецької хвилі". Водночас, незважаючи на небажання Вашингтону екстрадувати Гюлена, турецький прем’єр наголосив, що США залишаються "стратегічним партнером, а не нашим ворогом". Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності зазначив, що процес видачі Гюлена може бути дуже тривалим.

Читайте такожВлада Туреччини хоче засудити Гюлена до двох довічних термінів і 1900 років в'язниціБілий дім підтвердив, що Байден відвідає Анкару наступного тижня, що стане першим візитом такого рівня представника Заходу після спроби перевороту в Туреччині 15 липня. Візит заплановано на 24 серпня.

Нагадаємо, прокуратура Туреччини вимагає засудити Гюлена, на якого Анкара покладає відповідальність за спробу державного перевороту у країні, до двох довічних термінів позбавлення волі.

Гюлен, своєю чергою, відкидає будь-яку причетність до спроби перевороту, наголошуючи, що очолюваний ним рух просуває сповідування толерантного ісламу.