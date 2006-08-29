Минув рік після трагедії Нового Орлеана

Джордж Буш заявив, що рік тому уряд США "на всіх рівнях" не впорався зі своїми обов`язками під час удару руйнівного урагану "Катріна". При цьому Буш наголосив, що бере на себе всю відповідальність за дії уряду США.

Виступаючи у вівторок в Новому Орлеані (штат Луїзіана) на церемонія пам`яті жертв урагану "Катріна", що забрав життя 1,8 тисяч американців на південному узбережжі США, глава Білого дому підкреслив, що рік тому "Новий Орлеан зіткнувся з найбільшою катастрофою в своїй історії".

Нагадавши про численні "акти самовідданості", проявленої в ті дні жителями міста, добровольцями і рятувальниками в Новому Орлеані, президент США визнав, що "ураган приніс з собою жахливі сцени, які ми думали, що ніколи не побачимо в Америці". "Жителі, що потонули на горищах своїх будинків, матері, що зневірилися, люди, які плачуть на національному телебаченні і благають дати їм воду і їжу, колапс законності і порядку, а також уряд, який на всіх рівнях не впорався зі своїми обов`язками", - заявив Буш.

"Я повністю беру на себе відповідальність за дії уряду, і рік тому я дав обіцянку про те, що ми засвоїмо уроки "Катріни" і зробимо все можливе для того, щоб допомогти вам у відбудові", - заявив глава Білого дому, звертаючись до жителів Нового Орлеана.

Згідно з розпорядженню Буша вівторок, 29 серпня, оголошено в США "Національним днем пам`яті у зв`язку з ураганом "Катріна"".

РІА "Новости"