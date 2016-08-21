Генсек НАТО виступив з заявою щодо терактів у Туреччині
18:44, 21 серпня 2016Світ
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив з заявою, у якій засудив низку терактів у Туреччині, що сталися напередодні.
REUTERS
Текст заяви розміщено на сайті НАТО.
"Я рішуче засуджую жахливітерористичні атаки, які сталися в Туреччині останніми днями. Мої глибокі співчуття тим, хто втратив близьких, пораненим і всім народом Туреччини", - наголосив Столтенберг.
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"Ми солідарні з нашими турецькими союзниками в цей важкий час. Ми як і раніше повні рішучості боротися з тероризмом у всіх його формах" - заявив Столтенберг.
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