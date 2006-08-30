Венеціанський кінофестиваль відкривається зі скандалом

Венеціанський кінофестиваль, який відкривається 30 серпня починається зі скандалу його організаторів з конкурентами в Римі. Як повідомляє Reuters, протистояння двох фестивалів, яке досі протікало мляво, вилилося у відкрите зіткнення у засобах масової інформації.

В інтерв`ю телеканалу RAI директор Венеціанського фестивалю Марко Мюллер звинуватив керівництво римського кінофоруму в порушенні угоди, згідно якої столичним конкурентам заборонялося анонсувати заходи свого фестивалю протягом останнього тижня до відкриття Венеціанського бієннале.

"Я, звичайно, не боюся конкуренції з боку Риму, - додав Мюллер. - Адже вони демонструють фільми, які не потрібні ні в Каннах, ні у Венеції".

Така різка заява Мюллера прозвучала після того, як у понеділок у ЗМІ з`явилося офіційне повідомлення, що Римський кінофестиваль, що стартує 13 жовтня, відкриє Ніколь Кідман, а її новий фільм "Fur" вперше продемонструють саме у Римі.

У свою чергу, організатори римського кінофоруму Джорджіо Госетті і Маріо Сесті відреагували на випад побажанням "не боятися Риму, а боятися власних помилок, яких є більш ніж досить".

Нагадаємо, що конкурсна програма Венеціанського фестивалю почнеться з показу нового фільму Брайана Де Пальми "Чорна орхідея". Всього в конкурсній програмі 21 фільм.

Лента.ру