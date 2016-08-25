В результаті землетрусу в Італії загинули не менше 159 осіб

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, передає BBC.

За даними прем'єра, тільки у містах Аккумолі і Аматріче, які знаходяться у безпосередній близькості до епіцентру землетрусу, загинули 86 людей.

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Це ще не остаточні цифри, застеріг прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці. Чимало людей, як вважають, досі перебувають під завалами.

Ренці пообіцяв, що "жодна родина, жодне місто й жодне село не будуть залишені напризволяще".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6 і 5,4 балів. Поштовхи призвели до значних руйнувань у місті Аматріче. Коливання земної поверхні відчувалися у низці міст центральної Італії, в тому числі в Римі і Болоньї.