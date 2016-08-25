Атака бойовиків на Американський університет в Кабулі: 13 загиблих (фоторепортаж)

Про це повідомляє Русская служба ВВС з посиланням на місцеву поліцію.

Також вбиті двоє бойовиків, які здійснили напад. Зараз університет повністю звільнений від нападників.

Напад на будівлю університету було скоєно в середу близько 19:00 за місцевим часом (17:30 за Києвом). Спочатку поруч з будівлею прогримів потужний вибух, а потім всередині і зовні будівлі почалася стрілянина.

Багато студентів та викладачів університету, які побоювалися вийти з укриттів, виявилися заблокованими в аудиторіях.

Операція зі звільнення будівлі тривала близько 10 годин. Вранці начальник карного розшуку поліції Кабула Фрайдун Обайді повідомив про її успішне завершення.

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"Ми закінчили нашу операцію по зачистці будівлі. Двоє нападників вбито", - сказав він.

Шеф поліції Кабула повідомив BBC, що вдалося врятувати 750 студентів і співробітників університету. 35 студентів і дев'ять поліцейських поранено.

У числі загиблих - три охраннника будівлі і троє поліцейських.

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Американський університет Афганістану існує з 2006 року. На даний момент кількість його студентів оцінюється більш ніж тисяча людей. Поруч з будівлею університету знаходяться також генпрокуратура і парламент країни.