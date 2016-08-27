Число жертв землетрусу в Італії досягло 283 - ЗМІ

В італійському місті Аматріче, практично повністю зруйнованому в результаті сильного землетрусу, який стався в ніч на 24 серпня в центральній частині країни, з-під завалів витягли тіла ще двох осіб, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал RaiNews24.

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За інформацією служби Цивільної оборони, йдеться про юнака і дівчину, яких не було у списку зниклих безвісти.

Сильний землетрус магнітудою 6,0 стався в ніч на середу в центральній частині Італії. Руйнування зафіксовані в трьох областях — Лаціо, Умбрія і Марке. Коливання земної поверхні відчувалися в багатьох італійських містах, зокрема, у Римі, Флоренції та Болоньї.

Сейсмічна активність в цій частині Італії не припиняється. За даними сейсмологів, в зоні землетрусу було зафіксовано вже більш як тисячу підземних поштовхів (афтершоків), зокрема, кілька десятків поштовхів великої та середньої сили.

У районах, які постраждали від землетрусу, 25 серпня ввечері було введено режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні в Італії оголошено День національної жалоби.