Сомалійські пірати захопили грецький хімічний танкер

Пірати біля берегів Сомалі захопили ще одне судно - грецький хімічний танкер з екіпажем із 19 осіб.

Про це повідомив голова розташованого в Куала-Лумпурі Центру сповіщення про піратство Міжнародного морського бюро Ноель ЧУНГ.

За його словами, судно, яке прямувало з Європи, було захоплене в п`ятницю в Аденській затоці. Що було на борту, він не уточнив. Н.ЧУНГ розповів, що з початку року пірати атакували вже 62 кораблі, і в даний час у їх руках перебуває 15 кораблів з трьома сотнями заручників, відзначає «Лента.ру».